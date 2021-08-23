Совместную декларацию одобрили участники «Крымской платформы». Фото:

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Декларацию «Крымской платформы» одобрили все участники саммита.

Документ содержит обязательство рассмотреть введение дополнительных санкций в отношении РФ в случае дальнейшей агрессии. Также впервые Россию на международном уровне признали государством-оккупантом. Об этом 23 августа заявил президент Украины Владимир Зеленский на заключительном выступлении саммита Крымской платформы, которую транслировали СМИ.

Она четко фиксирует непризнание незаконной аннексии Крыма, обязательство рассмотреть введение дополнительных санкций в отношении РФ в случае дальнейшей агрессии, объединение усилий всех стран-участниц для укрепления безопасности и стабильности в Черноморском регионе. Впервые на международном уровне РФ признана государством-оккупантом, и она должна немедленно прекратить нарушение прав человека на временно оккупированной территории, обеспечить беспрепятственный доступ в Крым для международных гуманитарных и правозащитных организаций, — отметил глава государства.

В тексте совместной декларации участники саммита требуют от России обеспечить полный доступ к аннексированному Крыму и принимать конструктивное участие в деятельности международной «Крымской платформы».

Также в тексте декларации участники осуждают:

нарушения и ограничения прав человека в Крыму;

милитаризацию Крыма;

препятствование правам и свободам судоходства, в частности речь идет о проходе судов через Керченский пролив в Азовское море и обратно;

изменение демографической структуры полуострова путем переселения граждан России в Крым.

В декларации указывается, что формат «Крымской платформы» создан с целью мирного прекращения оккупации Россией Крыма и для восстановления контроля Украины над полуостровом.

Также участники решили рассмотреть введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении РФ, когда это необходимо и, если действия России этого потребуют. Россию в декларации призывают обеспечить всем лицам, которые принадлежат к этническим и религиозным общинам полуострова, включая этническими украинцами и крымскими татарами, возможность в полной мере пользоваться своими правами.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Крым превратился в полуостров, где грубо и системно нарушаются права и свободы человека. Он подчеркнул, что Москва несет ответственность за политические преследования, насильственные исчезновения, незаконное содержание более 100 политзаключенных, подавление свободы и вероисповедания и пропаганду войны в школах.