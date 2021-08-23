Спільну декларацію схвалили учасники «Кримської платформи». Фото:

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Декларацію «Кримської платформи» схвалили всі учасники саміту.

Документ містить зобов’язання розглянути запровадження додаткових санкцій відносно РФ у разі подальшої агресії. Також вперше Росію на міжнародному рівні визнали державою-окупантом. Про це 23 серпня заявив президент України Володимир Зеленський на заключному виступі саміту Кримської платформи, яку транслювали ЗМІ.

Вона чітко фіксує невизнання незаконної анексії Криму, зобов’язання розглянути запровадження додаткових санкцій відносно РФ у разі подальшої агресії, об'єднання зусиль всіх країн-учасниць для зміцнення безпеки і стабільності в Чорноморському регіоні. Вперше на міжнародному рівні РФ визнано державою-окупантом, і вона має негайно припинити порушення прав людини на тимчасово окупованій території, забезпечити безперешкодний доступ до Криму для міжнародних гуманітарних і правозахисних організацій, — зазначив глава держави.

У тексті спільної декларації учасники саміту вимагають від Росії забезпечити повний доступ до анексованого Криму й брати конструктивну участь у діяльності міжнародної «Кримської платформи».

Також у тексті декларації учасники засуджують:

порушення і обмеження прав людини в Криму;

мілітаризацію Криму;

перешкоджання правам і свободам судноплавства, зокрема мова йде про прохід суден через Керченську протоку в Азовське море і назад;

зміну демографічної структури півострову шляхом переселення громадян Росії до Криму.

У декларації вказується, що формат «Кримської платформи» створено з метою мирного припинення окупації Росією Криму і для відновлення контролю України над півостровом.

Також учасники вирішили розглянути запровадження подальших політичних, дипломатичних та обмежувальних заходів щодо РФ, коли це необхідно і якщо дії Росії цього вимагатимуть. Росію у декларації закликають забезпечити всім особам, які належать до етнічних і релігійних громад півострова, включно з етнічними українцями й кримськими татарами, можливість повною мірою користуватися своїми правами.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Крим перетворився на півострів, де грубо і системно порушуються права і свободи людини. Він наголосив, що Москва несе відповідальність за політичні переслідування, насильницькі зникнення, незаконне утримування понад 100 політв’язнів, придушення свободи і віросповідання та пропаганду війни у школах.