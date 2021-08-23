Рада зібралася щодо “Кримської платформи”

https://racurs.ua/ua/n159077-rada-zibralasya-schodo-krymskoyi-platformy-translyaciya.html

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«Кримська платформа» в центрі уваги дипломатії України цими днями. Верховна Рада 23 серпня зібралася на позачергову сесію, щоб закликати світ підтримати звернення щодо деокупації Криму.

Нардепи мають намір ухвалити звернення із закликом до Генеральної асамблеї ООН, Парламентської асамблеї Ради Європи, Європейського парламенту, або вони ухвалили резолюцію про підтримку «Кримської платформи» і продовжували політику невизнання спроби окупації РФ української Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

До Києва на установчий саміт «Кримської платформи» приїхали представники понад 40 держав і міжнародних організацій.

«Кримська платформа» — це дипломатична ініціатива України, покликана створити міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини на тимчасово окупованому півострові та сприяння його деокупації.