Австрія та Німеччина зробили заяви на Кримській платформі. Фото:

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Санкції проти Росії через окупацію українського Криму запроваджуватимуться й у майбутньому.

Німеччина не визнає і не визнаватиме незаконну анексію Криму Російською Федерацією, оскільки окупація півострова створила велику проблему в регіоні. Через це Європейський Союз тиснутиме на Росію й надалі. Про це 23 серпня заявив німецький міністр з економічних питань та енергетики Петер Альтмаєр під час виступу на саміті «Кримської платформи» у Києві.

Представник Берліну засудив репресії проти кримських татар та етнічних українців з боку російських окупантів й закликав розв’язувати питання повернення Криму до складу України мирним шляхом.

Анексія Криму — це наруга над верховенством права. Ми не дозволимо перетворити Крим на сліпу пляму на мапі. Ми стоїмо разом з Україною, ми закликаємо до переговорів, ми закликаємо до відновлення міжнародного порядку, — зазначив міністр.

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шаленнберг заявив, що окупація Криму стала тривожною спробою переписати історію сучасності. Він запевнив, що міжнародна спільнота не визнаватиме анексію півострова.

Сім років по тому Росія продовжує підривати територіальну цілісність, неподільність і суверенітет України. Вони цим загрожують безпеці українських громадян і таким чином — загрожують безпеці усіх нас через відверте, нахабне порушення міжнародного права й усталеного міжнародного порядку. Це значить, що ми керуємося не верховенством права, а законом джунглів. Тому ми зібралися тут, щоб надіслати дуже просте повідомлення: міжнародна спільнота не визнала і не визнаватиме незаконну анексію Криму. Ми не толеруватимемо, що одна держава порушує суверенітет іншої, — наголосив він.



Також австрійський міністр додав, що Відень засуджує порушення Росією прав людини й фундаментальних свобод жителів Криму.

Нагадаємо, міністр енергетики США Дженніфер Гренголм на саміті «Кримська платформа» у Києві заявила щодо необхідності притягнення Росії до відповідальності за незаконне захоплення українського півострова. Американський міністр зазначила, що Сполучені Штати зберігатимуть антиросійські санкції доти, доки триватиме незаконна анексія Криму та агресія на Донбасі.