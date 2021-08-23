Австрия и Германия сделали заявления на Крымской платформе. Фото:

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Санкции против России из-за оккупации украинского Крыма будут вводиться и в будущем.

Германия не признает и не будет признавать незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией, поскольку оккупация полуострова создала большую проблему в регионе. Поэтому Европейский Сою будет давить на Россию и в дальнейшем. Об этом 23 августа заявил немецкий министр по экономическим вопросам и энергетике Петер Альтмайер во время выступления на саммите «Крымской платформы» в Киеве.

Представитель Берлина осудил репрессии против крымских татар и этнических украинцев со стороны российских оккупантов и призвал решить вопрос возвращения Крыма в состав Украины мирным путем.

Аннексия Крыма — это надругательство над верховенством права. Мы не позволим превратить Крым в слепое пятно на карте. Мы стоим вместе с Украиной, мы призываем к переговорам, мы призываем к восстановлению международного порядка, — отметил министр.

Министр иностранных дел Австрии Александр Шаленнберг заявил, что оккупация Крыма стала тревожной попыткой переписать историю современности. Он заверил, что международное сообщество не будет признавать аннексию полуострова.

Семь лет спустя Россия продолжает подрывать территориальную целостность, неделимость и суверенитет Украины. Этим они угрожают безопасности украинских граждан и таким образом угрожают безопасности всех нас через откровенное, наглое нарушение международного права и стабильного международного порядка. Это значит, что мы руководствуемся не верховенством права, а законом джунглей. Поэтому мы собрались здесь, чтобы отправить очень простое сообщение: международное сообщество не признало и не будет признавать незаконную аннексию Крыма. Мы не будем утверждать, что одно государство нарушает суверенитет другого, — подчеркнул он.



Также австрийский министр добавил, что Вена осуждает нарушения Россией прав человека и фундаментальных свобод жителей Крыма.

Напомним, министр энергетики США Дженнифер Гренголм на саммите «Крымская платформа» в Киеве заявила о необходимости привлечения России к ответственности за незаконный захват украинского полуострова. Американский министр отметила, что Соединенные Штаты будут сохранять антироссийские санкции до тех пор, пока будет продолжаться незаконная аннексия Крыма и агрессия на Донбассе.