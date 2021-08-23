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Ракурс
За транзит газа из РФ придется конкурировать, угрожает Москва

За транзит газа из РФ придется конкурировать, угрожает Москва

23 авг 2021, 14:59
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Запуск «Северного потока-2», российского геополитического проекта по строительству газопровода в обход Украины и Польши, прокомментировали в Москве. Там заявили, что РФ не откажется от действующих договоренностей по транзиту газа после запуска российско-германского газопровода, однако предупредили, что странам-транзитерам отныне придется конкурировать за право осуществлять поставку голубого топлива.

Мы не отказываемся от соблюдения имеющихся договоренностей по поставкам российского газа в Европу — при этом странам-транзитерам в будущем придется конкурировать за право транзита, а не пытаться диктовать собственные условия, — сказал глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Мадьяр Немзет».

По его словам, введение в эксплуатацию «Северного потока-2» обеспечит дополнительную диверсификацию маршрутов транзита природного топлива без увеличения его нынешних объемов.

В то же время вчера в ходе визита в Киев канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «Северный поток — 2» — европейско-российский проект, а не совместный проект Берлина и Москвы. Однако в Еврокомиссии опровергли слова Меркель.

Что касается Еврокомиссии, то она неоднократно озвучивала, что это не проект общеевропейского интереса. Это очень четкая позиция Еврокомиссии, — заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Также в ЕС пообещали пристально следить за тем, чтобы газопровод не привел к проблемам для Украины как страны-транзитера в свете декларации США и Германии по этому вопросу.


Вместе с тем, глава НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко не исключает, что Россия воспользуется инструментом создания искусственного дефицита газа для получения от Европы разрешения на запуск «Северного потока-2». В настоящее время «Газпром» значительно уменьшил объемы поставок газа в ЕС.

Напомним, «Северный поток-2» — российский газопровод, построенный в обход Украины. Его прокладывают по дну Балтийского моря из России в Германию. Единственным акционером проекта является монополист РФ «Газпром». В прошлом году «Газпром» забронировал для транзита 65 млрд через Украину, а в этом году только 40 млрд. В то же время Меркель надеется, что транзит газа РФ в Европу по территории Украины будет продолжен и после 2024 года.

Источник: Ракурс


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