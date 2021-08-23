За транзит газу з РФ доведеться конкурувати, погрожує Москва

https://racurs.ua/ua/n159151-za-tranzyt-gazu-z-rf-dovedetsya-konkuruvaty-pogrojuie-moskva.html

Ракурс

Запуск «Північного потоку-2», російського геополітичного проекту з побудови газогону в обхід України та Польщі, прокоментували в Москві. Там заявили, що РФ не відмовиться від чинних домовленостей щодо транзиту газу після запуску російсько-німецького газопроводу, проте попередили, що країнам-транзитерам віднині доведеться конкурувати за право здійснювати транспортування блакитного палива.

Ми не відмовляємося від дотримання наявних домовленостей щодо поставок російського газу в Європу — при цьому країнам-транзитерам у майбутньому доведеться конкурувати за право транзиту, а не намагатися диктувати власні умови, — сказав очільник міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв’ю газеті «Мадяр Немзет».

За його словами, введення в експлуатацію «Північного потоку-2» забезпечить додаткову диверсифікацію маршрутів транзиту природного палива без збільшення його нинішніх обсягів.

Водночас вчора під час візиту до Києва канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що «Північний потік — 2» — європейсько-російський проект, а не спільний проект Берліна і Москви. Проте у Єврокомісії заперечили слова Меркель.

Що стосується Єврокомісії, то вона неодноразово озвучувала, що це не проект загальноєвропейського інтересу. Це дуже чітка позиція Єврокомісії, — заявив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Також в ЄС пообіцяли пильно стежити за тим, щоб газогін не призвів до проблем для України як країни-транзитера у світлі декларації США і Німеччини з цього питання.

Разом з тим, глава НАК «Нафтогаз Україна» Юрій Вітренко не виключає, що Росія скористається інструментом створення штучного дефіциту газу для отримання від Європи дозволу на запуск «Північного потоку-2». Нині «Газпром» значно зменшив обсяги постачання газу до ЄС.

Нагадаємо, «Північний потік-2» — російський газогін, який збудований в обхід України. Його прокладають по дну Балтійського моря з Росії до Німеччини. Єдиним акціонером проекту є монополіст РФ «Газпром». Торік «Газпром» забронював для транзиту 65 млрд через Україну, а цьогоріч лише 40 млрд. Водночас Меркель сподівається, що транзит газу РФ до Європи територією України буде продовжено й після 2024 року.