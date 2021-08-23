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Поддержать "Крымскую платформу" собралась Рада, фото — ЄП

Рада собралась по поводу «Крымской платформы» (ТРАНСЛЯЦИЯ)

23 авг 2021, 15:55
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«Крымская платформа» в центре внимания дипломатии Украины в эти дни. Верховная Рада собралась на внеочередную сессию, чтобы призвать мир поддержать обращение о деоккупации Крыма.

Нардепы должны принять заявление с призывом к Генеральной ассамбли ООН, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Европейскому парламенту принять резолюцию о поддержке «Крымской платформы» и продолжить политику непризнания попытки оккупации РФ украинской Автономной Республики Крым и города Севастополя.

В Киев на учредительный саммит «Крымской платформы» приехали представители более 40 государств и международных организаций.


«Крымская платформа» — это дипломатическая инициатива Украины, призванная создать международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека на временно оккупированной полуострове и содействия его деоккупации.

Источник: Ракурс


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