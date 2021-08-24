Кремль відмовився від “Кримської платформи” — пояснення Лаврова, фото - pixabay

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Москва відхилила запрошення взяти участь у «Кримській платформі», оскільки вважає, що саміт має «цинічну антиросійську спрямованість». У РФ заявили, що участь окремих країн та організацій у конференції є «посяганням на територіальну цілісність».

Прес-секретарка Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова у такий спосіб відреагувала на пропозицію президента України Володимира Зеленського приєднатися до «Кримської платформи.

У підсумковій декларації саміту міститься заклик до Російської Федерації долучатися до участі в діяльності «Кримської платформи».

Не бачимо для себе можливості участі в даній політичній дії через її цинічну антиросійську спрямованість, — сказала Захарова на брифінгу в Москві.

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров назвав «Кримську платформу» «порожньою русофобською акцією».

Київ штучно намагається ці настрої підтримувати, щоб підіграти таким ультрарадикальним неонацистським явищам в сучасній Україні. Цим проявам потурає і влада в Києві, і цим проявами потурають і лідери західного світу, — заявив Лавров.

Захарова також попередила країни, які приїхали на установчий саміт «Кримської платформи», що Москва вважає це «посяганням на територіальну цілісність Російської Федерації».

Участь неминуче відповідним чином відіб'ється на наших відносинах, — заявила Захарова і запросила «іноземних партнерів» відвідати окупований Крим.

Нагадаємо, що декларацію «Кримської платформи» схвалили 23 серпня всі учасники саміту. Документ містить зобов’язання розглянути запровадження додаткових санкцій відносно РФ у разі подальшої агресії. Також вперше Росію на міжнародному рівні визнали державою-окупантом.