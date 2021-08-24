Ракурсhttps://racurs.ua/
Зелені шмарклі нас не зупинять — Порошенко про інцидент із зеленкою
Зелені шмарклі нас не зупинять — Порошенко про інцидент із зеленкою (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n159193-zeleni-shmarkli-nas-ne-zupynyat-poroshenko-pro-incydent-iz-zelenkou-video.htmlРакурс
Петро Порошенко, лідер «Євросолідарності», звернувся до президента Володимира Зеленського після того, як його облили зеленкою в центрі Києва.
Політик вважає, що цей інцидент пов’язаний з його участю у Марші захисників.
Порошенко закликав нинішнього українського лідера не боятися десятків тисяч людей, які зібралися на Марш захисників.
Не хотів цього говорити, але змушений сказати. Володимире Олександровичу, я розумію — страшно. Я розумію, що ви волонтерів, військових, справжніх патріотів боїтеся більше, ніж Путіна. Не намагайтеся нас зупинити вашою зеленою шмарклею. У вас нічого не вийде, хоча зараз ви сховали цих негідників на Банковій, — заявив він зі сцени після закінчення Маршу захисників.
Порошенко також звинуватив владу у пособництві чоловіку, який його облив зеленкою. Він заявив, що затриманого сховали на Банковій.
Раніше в ефірі «Прямого» нардеп Микола Княжицький заявив, що нападника затримали та повели у бік Офісу президента, а не у відділок поліції.
Вони проводять його до Офісу президента, відрізають журналістів. І куди далі він подівся — незрозуміло. Таке враження, що його повели в Офіс президента. Але там точно немає відділку поліції. Там багато поліцейських його охороняє. Людину мали б повезти в Печерський відділок поліції. Але вони його повели в Офіс президента ховати, — розповів Княжицький.
.