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Ракурс
Ротару, Вакарчук і Джамала — трансляція святкового концерту на НСК "Олімпійський"

Ротару, Вакарчук і Джамала — трансляція святкового концерту на НСК «Олімпійський»

24 сер 2021, 21:13
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На НСК «Олімпійський» у Києві 24 серпня розпочався святковий концерт «Незалежність в нашій ДНК. День незалежності країни». У шоу візьмуть участь понад 30 виконавців, артисти опери та балету, а також симфонічний оркестр.

Учасниками шоу стануть понад 30 виконавців: Джамала, Христина Соловій, Тарас Петриненко, Арсен Мірзоян, Tayanna, Віктор Павлік, а також гурти Океан Ельзи, KAZKA та GO_A та інші.


На сцену НСК вийшли артисти опери та балету, симфонічний оркестр. Концерт складається з чотирьох частин: музично-театрально-хореографічне дійство, технологічна світло-графічна сценографія, а також шоу дронів і феєрверків.

«Ракурс» повідомляв. що на концерт італійського тенора Андреа Бочеллі не пропустили усіх охочих. Як виявилося, велике мистецтво не для простих смертних і на виступ оперного співака у Маріїнському парку Києва запровадили вхід за запрошеннями.

Джерело: Ракурс


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