Ротару, Вакарчук і Джамала — трансляція святкового концерту на НСК "Олімпійський"

https://racurs.ua/ua/n159194-rotaru-vakarchuk-i-djamala-translyaciya-svyatkovogo-koncertu-na-nsk-olimpiyskyy.html

Ракурс

На НСК «Олімпійський» у Києві 24 серпня розпочався святковий концерт «Незалежність в нашій ДНК. День незалежності країни». У шоу візьмуть участь понад 30 виконавців, артисти опери та балету, а також симфонічний оркестр.

Учасниками шоу стануть понад 30 виконавців: Джамала, Христина Соловій, Тарас Петриненко, Арсен Мірзоян, Tayanna, Віктор Павлік, а також гурти Океан Ельзи, KAZKA та GO_A та інші.

На сцену НСК вийшли артисти опери та балету, симфонічний оркестр. Концерт складається з чотирьох частин: музично-театрально-хореографічне дійство, технологічна світло-графічна сценографія, а також шоу дронів і феєрверків.

«Ракурс» повідомляв. що на концерт італійського тенора Андреа Бочеллі не пропустили усіх охочих. Як виявилося, велике мистецтво не для простих смертних і на виступ оперного співака у Маріїнському парку Києва запровадили вхід за запрошеннями.