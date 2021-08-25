Погода в Украине. Фото: unn.com.ua

https://racurs.ua/n159225-grad-shkvaly-i-poholodanie-pogoda-v-ukraine-na-26-avgusta-karta.html

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Погода в Украине 26 августа сохранится сложная в части государства — в центральных, Одесской и Николаевской областях обещают грозы, а в отдельных районах град и шквалы 15−20 м/с.

Дожди прекратятся в ряде областей, но кое-где прогнозируют кратковременные осадки. Прохладнее будет в западных областях — ночью от 7° до 12° тепла, а днем столбики термометров покажут 18−22° выше нуля по Цельсию. На остальной территории страны ночью температура воздуха 12−19° тепла, а днем 20−30° тепла. Об этом сообщил Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 26 августа будет с грозами и кратковременными дождями. Ночью температуру воздуха прогнозируют 13−15° тепла, а воздух прогреется до 18−20° выше нуля.

Погода в Харькове в четверг будет ясной. Температура воздуха ночью 14−16° с отметкой плюс, а днем обещают 28−30° тепла.

Погода в Одессе завтра будет комфортной для туристов. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 19−21° тепла, а днем обещают 32−34° выше нуля.

Погода во Львове в ближайшие сутки будет облачной, возможны прояснения. Столбики термометров ночью покажут 7−9° тепла, а днем обещают 19−21° тепла.

Погодные условия в Карпатах 26 августа местами будут облачными, но обещают и дождь. Температура воздуха ночью 7−11° тепла, а днем 19−21° выше нуля по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 26 августа прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что до 25 августа в Украине сохранится прохладная погода. Местами в областях прогнозируют кратковременные дожди и грозы, а в отдельных районах шквалы 15−20 м/с.