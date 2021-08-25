Дыхание осени в Украине — похолодает до 7° тепла

Дыхание осени в Украине — похолодает до 7° теплаhttps://racurs.ua/n159198-dyhanie-oseni-v-ukraine-poholodaet-do-7-tepla.htmlРакурс
Погода в Украине испортилась. В среду, 25 августа, во многих областях Украины ожидается ухудшение погоды, в частности грозы.
ГСЧС Украины со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщила, что днем 25 августа в северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях грозы.
В среду в большинстве регионов Украины будет держаться облачная с прояснениями погода, грозы прогнозируются только на севере и в центре страны. Температура в западных областях ночью 8−13°, днем 15−20°. На остальной территории ночью 13−18°, днем 25−30°, в северных областях 20−25°.
Ветер южный, в западных, днем и в северных областях юго-восточный, 5−10 м/с. К концу недели температура воздуха снизится. 26−27 августа в Украине также переменная облачность.
26 августа в центральных, Одесской, Николаевской, днем и в северных областях, 27 августа в Украине кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град, шквалы 15−20 м/с.
Температура ночью 10−15°, на побережье морей 18−20°, 26 августа в западных областях 7−12°. Днем в западных, северных областях 17−22°, на остальной территории 23−28°, 26 августа на востоке страны до 30°.
В выходные дни 28−29 августа на западе пройдут дожди, местами грозы (днем 28 августа преимущественно без осадков). Температура ночью 7−13°, днем 17−23°. На остальной территории без осадков, только днем 28 августа в северных, центральных и Одесской областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 8−14°, в южной части 15−21°; днем 25−31°.
В Киеве погода 25 августа будет дождевой. Температура воздуха днем 20−22°.
26−27 августа в Киеве пройдут кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град. Ночью 26 августа без осадков, температура 10−15°, днем 17−22°.
28−29 августа в столице будет сухо, лишь днем 28 августа местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Температуре 2−8 августа ночью 8−13°, днем 20−25°; 29 августа ночью 10−15°, днем 22−27°.