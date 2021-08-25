Дыхание осени в Украине — похолодает до 7° тепла

https://racurs.ua/n159198-dyhanie-oseni-v-ukraine-poholodaet-do-7-tepla.html

Ракурс

Погода в Украине испортилась. В среду, 25 августа, во многих областях Украины ожидается ухудшение погоды, в частности грозы.

ГСЧС Украины со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщила, что днем ​​25 августа в северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях грозы.

В среду в большинстве регионов Украины будет держаться облачная с прояснениями погода, грозы прогнозируются только на севере и в центре страны. Температура в западных областях ночью 8−13°, днем ​​15−20°. На остальной территории ночью 13−18°, днем ​​25−30°, в северных областях 20−25°.

Ветер южный, в западных, днем ​​и в северных областях юго-восточный, 5−10 м/с. К концу недели температура воздуха снизится. 26−27 августа в Украине также переменная облачность.

26 августа в центральных, Одесской, Николаевской, днем ​​и в северных областях, 27 августа в Украине кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град, шквалы 15−20 м/с.

Температура ночью 10−15°, на побережье морей 18−20°, 26 августа в западных областях 7−12°. Днем в западных, северных областях 17−22°, на остальной территории 23−28°, 26 августа на востоке страны до 30°.

В выходные дни 28−29 августа на западе пройдут дожди, местами грозы (днем 28 августа преимущественно без осадков). Температура ночью 7−13°, днем ​​17−23°. На остальной территории без осадков, только днем ​​28 августа в северных, центральных и Одесской областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 8−14°, в южной части 15−21°; днем 25−31°.

В Киеве погода 25 августа будет дождевой. Температура воздуха днем ​​20−22°.

26−27 августа в Киеве пройдут кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град. Ночью 26 августа без осадков, температура 10−15°, днем ​​17−22°.

28−29 августа в столице будет сухо, лишь днем ​​28 августа местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Температуре 2−8 августа ночью 8−13°, днем ​​20−25°; 29 августа ночью 10−15°, днем ​​22−27°.