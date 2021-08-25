Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 24 августа, инфицировал 727 человек, среди них 46 детей и 10 медработников.

От осложнений болезни умерли 20 украинцев, а 682 человека попали в больницы. Об этом 25 августа сообщили в Министерстве здравоохранения.

В то же время за сутки выздоровели 382 человека, медики сделали 26 тыс. 204 теста (в том числе методом ПЦР — 12 тыс. 855, методом ИФА — 2 тыс. 110).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 млн 276 тыс. 590 человек;

выздоровело — 2 млн 202 тыс. 160 человек;

летальных случаев — 53 тыс. 521;

проведено ПЦР-тестов — 11 млн 857 тыс. 352.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (109), Одесской (62), Запорожской (62), Тернопольской (57) и Черновицкой (55) областях.