Три человека погибли в ДТП на Львовщине, еще шестеро травмированы – подробности

https://racurs.ua/n159196-tri-cheloveka-pogibli-v-dtp-na-lvovschine-esche-shestero-travmirovany-podrobnosti.html

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ДТП во Львовской области произошло на автодороге Т-14−15 Мостиска-Самбор-Борислав. Столкнулись два легковых автомобиля, после чего один из них загорелся.

Инцидент произошел 24 августа в 23.05 в селе Попели Дрогобычского района. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В результате ДТП погибли три человека, среди них 16-летний подросток. Также травмировались шесть человек, их с травмами различной тяжести доставили в больницу.

К тушению и деблокированию привлекли 12 человек и три единицы техники ГСЧС.

Напомним, 20 августа в Запорожской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие — на автодороге Харьков-Симферополь столкнулись два легковых автомобиля. Жертвами аварии стали пять человек.