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Троє людей загинули в ДТП на Львівщині, ще шестеро травмовані – подробиці. Фото: newch.tv
Троє людей загинули в ДТП на Львівщині, ще шестеро травмовані — подробиціhttps://racurs.ua/ua/n159196-troie-ludey-zagynuly-v-dtp-na-lvivschyni-sche-shestero-travmovani-podrobyci.htmlРакурс
ДТП у Львівській області сталася на автодорозі Т-14−15 Мостиська-Самбір-Борислав. Зіткнулися два легкових автомобілі, після чого один із них загорівся.
Інцидент трапився 24 серпня о 23.05 у селі Попелі Дрогобицького району. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Внаслідок ДТП загинуло три особи, серед них 16-річний підліток. Також травмувалися шестеро людей, їх із травмами різної тяжкості доставили в лікарню.
До гасіння та деблокування залучили 12 осіб та три одиниці техніки ДСНС.
Нагадаємо, 20 серпня у Запорізькій області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода — на автодорозі Харків-Сімферополь зіштовхнулися два легкових автомобілі. Жертвами аварії стали п’ятеро осіб.
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