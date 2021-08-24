Найближчий до Сонця — астрономи відкрили «безстрашний» астероїд, фото - Science Alert

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Ракурс

Астероїд 2021 PH27, недавно відкритий американськими вченими, облітає Сонце по орбіті, яка максимально наближена до зірки. Під час зближення космічний об'єкт проходить випробування температурою до +480°С.

Астероїду необхідно 113 днів, щоб зробити повний оберт навколо Сонця. Його орбіта є другою за довжиною у всій Сонячній системі, повідомляє Science Alert.

При найтіснішому зближенні астероїд підходить до Сонця на 20 млн км, тоді як Меркурій — на 46 млн км. При максимальному віддаленні астероїд виявляється від Сонця далі Венери.

Раніше вважалося, що найближче із зіркою в нашій Сонячній системі зближувався Меркурій, орбітальний період якого становить 88 днів, але його орбіта більш кругла, він не наближається до Сонця так сильно, як відкритий астероїд.

Під час зближень з Сонцем поверхня 2021 PH27 стає настільки гарячою, що там може плавитися свинець (приблизно 500°C).

Орбітою астероїда PH27 є еліпс, що перетинає орбітальні шляхи Венери і Меркурія. Це означає, що упродовж мільйона років він буде знищений при зіткненні з однією з двох планет або з Сонцем.

Вчені припускають, що PH27 — це вимерла комета із зовнішньої частини Сонячної системи. Його діаметр дорівнює приблизно одному кілометру. Космічна скеля скоро зникне за Сонцем, її не можна буде побачити з Землі до початку 2022 року.

Вперше цей астероїд помітили 13 серпня американські астрономи, які використовують 570-мегапіксельну камеру DEC на чотириметровому телескопі міжамериканської обсерваторії Серро-Тололо в Чилі. Спостереження на інших телескопах 14 і 15 серпня підтвердили відкриття.

Джерело: Science Alert