Ближайший к Солнцу — астрономы открыли «бесстрашный» астероид

https://racurs.ua/n159195-blijayshiy-k-solncu-astronomy-otkryli-besstrashnyy-asteroid.html

Ракурс

Астероид 2021 PH27, недавно открытый американскими учеными, облетает Солнце по орбите, которая максимально приближена к звезде. Во время сближения космический объект проходит испытание температурой до +480 °С.

Астероиду необходимо 113 дней, чтобы сделать полный оборот вокруг Солнца. Его орбита является второй по длине во всей Солнечной системе, сообщает Science Alert.

При самом тесном сближении астероид подходит к Солнцу на 20 млн км, тогда как Меркурий — на 46 млн км. При максимальном удалении астероид оказывается от Солнца дальше Венеры.

Ранее считалось, что на ближайшее расстояние со звездой в нашей Солнечной системе сблизился Меркурий, орбитальный период которого составляет 88 дней, но его орбита более круглая, он не приближается к Солнцу так сильно, как новый астероид.

Во время сближения с Солнцем поверхность 2021 PH27 становится настолько горячей, что там может плавиться свинец (примерно 500 °C).

Орбитой астероида PH27 является эллипс, пересекающий орбитальные пути Венеры и Меркурия. Это означает, что на протяжении миллиона лет он будет уничтожен при столкновении с одной из двух планет или с Солнцем.

Ученые предполагают, что PH27 — это вымершая комета из внешней части Солнечной системы. Его диаметр равен примерно одному километру. Космическая скала скоро исчезнет за Солнцем, ее можно будет увидеть на Земле в начале 2022 года.

Впервые этот астероид заметили 13 августа американские астрономы, использующие 570-мегапиксельную камеру DEC на четырехметровом телескопе межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили. Наблюдения на других телескопах 14 и 15 августа подтвердили открытие.

Источник: Science Alert