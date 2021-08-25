Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n159197-koronavirus-na-den-nezalejnosti-infikuvav-727-ukrayinciv-infografika.html

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Коронавірус в Україні за минулу добу, 24 серпня, інфікував 727 людей, серед них 46 дітей та 10 медпрацівників.

Від ускладнень хвороби померли 20 українців, а 682 особи потрапили в лікарні. Про це 25 серпня повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Водночас за добу одужали 382 людини, медики зробили 26 тис. 204 тести (зокрема методом ПЛР -12 тис. 855, методом ІФА — 2 тис. 110).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 2 млн 276 тис. 590 осіб;

одужало — 2 млн 202 тис. 160 осіб;

летальних випадків — 53 тис. 521;

проведено ПЛР-тестувань — 11 млн 857 тис. 352.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (109), Одеській (62), Запорізькій (62), Тернопільській (57) та Чернівецькій (55) областях.