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Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

Коронавірус на День Незалежності інфікував 727 українців (ІНФОГРАФІКА)

25 сер 2021, 08:49
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Коронавірус в Україні за минулу добу, 24 серпня, інфікував 727 людей, серед них 46 дітей та 10 медпрацівників.

Від ускладнень хвороби померли 20 українців, а 682 особи потрапили в лікарні. Про це 25 серпня повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Водночас за добу одужали 382 людини, медики зробили 26 тис. 204 тести (зокрема методом ПЛР -12 тис. 855, методом ІФА — 2 тис. 110).

Коронавірус в Україні. Статистика: РНБО

Коронавірус в Україні. Статистика: РНБО

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло — 2 млн 276 тис. 590 осіб;
  • одужало — 2 млн 202 тис. 160 осіб;
  • летальних випадків — 53 тис. 521;
  • проведено ПЛР-тестувань — 11 млн 857 тис. 352.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (109), Одеській (62), Запорізькій (62), Тернопільській (57) та Чернівецькій (55) областях.


Джерело: Ракурс


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