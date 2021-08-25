Подих осені в Україні — похолоднішає до 7° тепла, фото - pixabay

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Погода в Україні зіпсувалася. У середу, 25 серпня, в багатьох областях Україні очікується погіршення погоди, зокрема грози.

ДСНС України з посиланням на дані Укргідрометцентру повідомила, що удень 25 серпня у північних, Вінницькій, Черкаській і Полтавській областях грози.

У середу в більшості регіонів України триматиметься хмарна з проясненнями погода, грози прогнозуються тільки на півночі та в центрі країни. Температура у західних областях вночі 8−13°, вдень 15−20°. На решті території вночі 13−18°, вдень 25−30°, у північних областях 20−25°.

Вітер південний, у західних, вдень і в північних областях північний, 5−10 м/с. До кінця тижня температура повітря знизиться. 26−27 серпня в Україні також мінлива хмарність.

26 серпня у центральних, Одеській, Миколаївській, вдень і в північних областях, 27 серпня в Україні короткочасні дощі, грози, в окремих районах град, шквали 15−20 м/с.

Температура вночі 10−15°, на узбережжі морів 18−20°, 26 серпня в західних областях 7−12°. Удень у західних, північних областях 17−22°, на решті території 23−28°, 26 серпня на сході країни до 30°.

У вихідні дні 28−29 серпня на заході пройдуть дощі, місцями грози (вдень 28 серпня переважно без опадів). Температура вночі 7−13°, вдень 17−23°. На решті території без опадів, лише вдень 28 серпня у північних, центральних та Одеській областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 8−14°, у південній частині 15−21°; вдень 25−31°.

У Києві погода 25 серпня буде дощовою. Температура повітря становитиме вдень 20−22°.

26−27 серпня у Києві пройдуть короткочасні дощі, грози, в окремих районах град. Вночі 26 серпня без опадів, температура становитиме 10−15°, вдень 17−22°.

28−29 серпня у столиці буде сухо, лише вдень 28 серпня місцями пройде короткочасний дощ, гроза. Температура 28 серпня вночі 8−13°, вдень 20−25°; 29 серпня вночі 10−15°, вдень 22−27°.