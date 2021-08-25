Погода в Україні. Фото: unn.com.ua

https://racurs.ua/ua/n159225-grad-shkvaly-ta-poholodannya-pogoda-v-ukrayini-na-26-serpnya-karta.html

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Погода в Україні 26 серпня утримається складна в частині держави — в центральних, Одеській та Миколаївській областях обіцяють грози, а в окремих районах град та шквали 15−20 м/с.

Дощі припиняться у низці областей, але подекуди прогнозують короткочасні опади. Прохолодніше буде в західних областях — вночі від 7° до 12° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть 18−22° вище нуля за Цельсієм. На решті території держави вночі температура повітря 12−19° тепла, а вдень 20−30° тепла. Про це повідомив Гідрометцентр України.

Погода у Києві 26 серпня буде з грозами та короткочасними дощами. Вночі температуру повітря прогнозують 13−15° тепла, а повітря прогріється до 18−20° вище нуля.

Погода в Харкові у четвер буде ясною. Температура повітря вночі 14−16° із позначкою плюс, а вдень обіцяють 28−30° тепла.

Погода в Одесі завтра буде комфортною для туристів. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 19−21° тепла, а вдень обіцяють 32−34° вище нуля.

Погода у Львові найближчої доби буде хмарною, можливі прояснення. Стовпчики термометрів вночі покажуть 7−9° тепла, а вдень обіцяють 19−21° тепла.

Погодні умови в Карпатах 26 серпня місцями будуть хмарними, але обіцяють і дощ. Температура повітря вночі 7−11° тепла, а вдень 19−21° вище нуля за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 26 серпня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що до 25 серпня в Україні утримається прохолодна погода. Місцями в областях прогнозують короткочасні дощі й грози, а в окремих районах шквали 15−20 м/с.