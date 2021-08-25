Кольчугу вікінга знайшли в Ірландії. Кадр із серіалу «Вікінги»

https://racurs.ua/ua/n159224-starodavnu-kolchugu-vikingiv-znayshov-u-sarayi-jytel-irlandiyi-foto.html

Ракурс

Кольчугу вікінгів часів вторгнення норманів в Ірландію знайшов місцевий мешканець у сараї.

Кольчуга, яка була виготовлена приблизно 850 років тому, лежала в хліві до тих пір, поки господар не сходив на виставку «Нормандці» в рамках Тижня національної спадщини і не побачив там копії старовинної зброї. Згадавши про подібний артефакт у себе вдома, він передав кольчугу вченим. Ті вже зв’язалися з Національним музеєм Ірландії, щоб почати процес її реставрації. Про це повідомляє видання Rte.

За словами представника виставки Granard Knights & Conquests Бартла Д’Арсі, кольчуга датується приблизно 1172 роком, коли вікінги прибули в Лонгфорд, що пов’язано з історією лорда Річарда Де Туіта — верховного судді Ірландії. У 1199 році він побудував дерев’яний замок для охорони кордону та війни з ірландським кланом О’Рейлі з Сан-Бреффні. Учений заявляє, що знайдена кольчуга — «абсолютно дивовижне відкриття».

Нагадаємо, у Норвегії археологи в багатому жіночому похованні разом з прикрасами і залишками текстилю виявили одяг вікінгів з вишивкою. Раніше артефакти з вишивкою знаходили в знаменитих датських курганах епохи вікінгів — Осеберге і Маммене.

Джерело: Rte