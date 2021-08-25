Samsung навчилася блокувати вкрадені телевізори

https://racurs.ua/ua/n159223-samsung-navchylasya-blokuvaty-vkradeni-televizory.html

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Samsung заявила про технічну можливість віддаленого блокування будь-якого телевізора бренду.

За словами представника компанії, за віддалене взаємодія з апаратом відповідає спеціальна технологія TV Block.

TV Block — це віддалене рішення для забезпечення безпеки, яке визначає, чи були телевізори неналежним чином активовані, — уточнюється в повідомленні корпорації, яке цитує Bleeping Computer.

Представники південнокорейської компанії описали принцип роботи технології, що діє по всьому світу.

При кожному підключенні телевізора до інтернету пристрій намагається з'єднатися з серверами Samsung. Далі спеціальний алгоритм звіряє унікальний номер обладнання з ідентифікаторами гаджетів зі списку вкраденої або проданої неналежним чином продукції. При збігу номерів відбувається віддалене автоматичне блокування всіх функцій телевізора.

Програмне забезпечення TV Block встановлене на всі телевізори корейського бренду. За умови легальної покупки апарату в дилера останній зв’язується із Samsung і підтверджує факт придбання конкретної моделі.

Інженери пояснили, що дана функція дозволить знизити кількість випадків крадіжки телевізорів. Опція гарантує, що телевізором може користуватися тільки законний власник, який може довести факт придбання девайсу.

В Samsung уточнили, що технологію TV Block успішно протестували після масових заворушень в ПАР у липні. Тоді розграбували кілька магазинів бренду.

Джерело: Bleeping Computer