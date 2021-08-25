Samsung научилась блокировать украденные телевизоры

https://racurs.ua/n159223-samsung-nauchilas-blokirovat-ukradennye-televizory.html

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Samsung заявила о технической возможности удаленной блокировки любого телевизора бренда.

По словам представителя компании, по отдаленное взаимодействие с аппаратом отвечает специальная технология TV Block.

TV Block — это отдаленное решение для обеспечения безопасности, которое определяет, были ли телевизоры ненадлежащим образом активированы, — уточняется в сообщении корпорации, которое цитирует Bleeping Computer.

Представители южнокорейской компании описали принцип работы технологии, действующей по всему миру.

При каждом подключении телевизора к интернету устройство пытается установить соединение с серверами Samsung. Далее специальный алгоритм сверяет уникальный номер оборудования с идентификаторами гаджетов из списка украденной или проданной неправильно продукции. При совпадении номеров происходит отдаленная автоматическая блокировка всех функций телевизора.

Программное обеспечение TV Block установлено на все телевизоры корейского бренда. При легальной покупки аппарата у дилера последний связывается с Samsung и подтверждает факт приобретения конкретной модели.

Инженеры объяснили, что данная функция позволит снизить количество случаев кражи телевизоров. Опция гарантирует, что телевизором может пользоваться только законный владелец, который может доказать факт приобретения девайса.

В Samsung уточнили, что технологию TV Block успешно протестировали после массовых беспорядков в ЮАР в июле. Тогда разграбили несколько магазинов бренда.

Источник: Bleeping Computer