Johnson & Johnson заявила об увеличении антител в 9 раз после второго укола. Фото: slovoidilo.ua

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Ракурс

Johnson & Johnson (Джонсон и Джонсон), компания-производитель однодозовой вакцины Janssen против коронавируса, заявила об увеличении количества антител в девять раз после введения второй дозы вакцины.

Бустерная доза этой американской вакцины от COVID-19 вызвала быстрое и устойчивое увеличение антител в девять раз выше, чем через 28 дней после прививки первичной однодозовой вакцины. Об этом утверждают новые промежуточные данные исследований корпорации, сообщает CNN.

Проводили исследования в США и Европе, в них участвовали почти 2 тыс. человек. Все эти люди получили бустерные дозы через шесть месяцев после первой дозы вакцины Janssen.

В «Джонсон и Джонсон» заявляют, что их однодозовая вакцина от короновируса вызывает сильную и стойкую иммунную реакцию, которая длится в течение восьми месяцев после прививки. Сейчас же компания ведет переговоры с регуляторами в США и Европе относительно получения разрешения на введение бустерной дозы.

Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) внесло в перечень очень редких побочных эффектов от американской вакцины производства Johnson&Johnson синдром Гиена-Барре. Это редкое неврологическое заболевание, при котором иммунная система организма повреждает нервные клетки, что может привести к боли, онемению и мышечной слабости, а в самых тяжелых случаях — к параличу.

Источник: CNN