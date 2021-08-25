Johnson & Johnson заявила о значительном увеличении антител после второго уколаhttps://racurs.ua/n159222-johnson-johnson-zayavila-o-znachitelnom-uvelichenii-antitel-posle-vtorogo-ukola.htmlРакурс
Johnson & Johnson (Джонсон и Джонсон), компания-производитель однодозовой вакцины Janssen против коронавируса, заявила об увеличении количества антител в девять раз после введения второй дозы вакцины.
Бустерная доза этой американской вакцины от COVID-19 вызвала быстрое и устойчивое увеличение антител в девять раз выше, чем через 28 дней после прививки первичной однодозовой вакцины. Об этом утверждают новые промежуточные данные исследований корпорации, сообщает CNN.
Проводили исследования в США и Европе, в них участвовали почти 2 тыс. человек. Все эти люди получили бустерные дозы через шесть месяцев после первой дозы вакцины Janssen.
В «Джонсон и Джонсон» заявляют, что их однодозовая вакцина от короновируса вызывает сильную и стойкую иммунную реакцию, которая длится в течение восьми месяцев после прививки. Сейчас же компания ведет переговоры с регуляторами в США и Европе относительно получения разрешения на введение бустерной дозы.
Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) внесло в перечень очень редких побочных эффектов от американской вакцины производства Johnson&Johnson синдром Гиена-Барре. Это редкое неврологическое заболевание, при котором иммунная система организма повреждает нервные клетки, что может привести к боли, онемению и мышечной слабости, а в самых тяжелых случаях — к параличу.
Источник: CNN