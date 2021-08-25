Талибан приказал женщинам в Афганистане посидеть дома из-за поведения боевиков

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Талибы призвали женщин оставаться дома, поскольку боевики «не обучены» их уважать.

Лидеры исламистского движения Талибан, который пришел к власти в Афганистане в августе, обещают, что ограничение временное.

Мы обеспокоены, что наши бойцы еще не обучены и могут плохо обращаться с женщинами… Мы не хотим, чтобы наши силы вредили женщинам или преследовали их, —цитирует представителя талибов Забихуллу Моджахеда The New York Times.

Поэтому женщины должны оставаться дома, пока не будет новой процедуры обеспечения безопасности. Новые власти страны пообещали выплачивать женщинам заработную плату дома — работодатели якобы будут приходить к ним домой.

Заместитель комитета по вопросам культуры Талибана Ахмадулла Васека заявлял, что «у работающих женщин нет проблем, пока они носят хиджабы».

Ранее талибы обещали, что не будут ограничивать права женщин после захвата власти, однако по словам местных жителей, слова боевиков не соответствуют действительности.

Ранее Талибан запретил вывозить из Афганистана доллары и антиквариат. Движение также заявил, что запретит доступ афганцев к аэропортам после американской операции по эвакуации, которая должна завершиться 31 августа.

Талибан руководил Афганистаном до 2001 года. Тогда в стране установили режим исламского шариата со средневековыми нормами: распустили парламент и отменили выборы, организовывали публичные массовые казни неугодных, запретили кино и телевидения и ограничили права женщин.

Девушкам запрещали учиться после 12 лет и работать вместе с мужчинами.

Источник: The New York Times