Украина пятая после первого дня Паралимпиады в Токио — все медали сборной

https://racurs.ua/n159220-ukraina-pyataya-posle-pervogo-dnya-paralimpiady-v-tokio-vse-medali-sbornoy.html

Ракурс

Паралимпийская сборная Украины занимает пятое место в общем зачете после первого дня Паралимпиады в Токио. 25 августа украинцы завоевали восемь медалей.

В копилке сине-желтых одна золотая, пять серебряных и две бронзовые медали, соообщает Национальный олимпийский комитет.

«Золото» на Паралимпийских играх в Токио-2020 завоевала Елизавета Мерешко (плавание, 50 м в/c).

Другие медали первого дня в активе таких украинских спортсменов:

«Ракурс» сообщал, что 25 августа 22 украинских параатлета начали выступления в Токио на Паралимпиаде.

«Золотая» Елизавета Мерешко в финале до конца боролась с американкой Элизабет Маркс, которая в квалификации установила рекорд Паралимпийских игр. Маркс в финале стартовала лучше, но ближе к концу дистанции Мерешко ее догнала и наконец смогла опередить.

Елизавета — 29-летняя параатлетка из Херсона с церебральным параличом. Она начала заниматься плаванием в возрасте 11 лет для разработки слабых от рождения мышц ног.