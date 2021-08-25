Первое «золото» завоевала Украина на Паралимпиаде в Токио

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Ракурс

Украина завоевала первое «золото» на Паралимпиаде-2020. Пловчиха Елизавета Мерешко выиграла Игры в Токио на дистанции 50 метров вольным стилем.

Пловчиха при этом установила паралимпийский рекорд в финале. Еще одна украинка, 17-летняя Анна Гонтарь, завоевала «бронзу».

22 украинских параатлеты сегодня начали выступления в Токио. Кроме Мерешко и Гонтарь сегодня на пьедестале оказались фехтовальщица Евгения Бреус («бронза» в личных соревнованиях на сабле), пловец Антон Коль («серебро» 100 м на спине) и фехтовальщик Артем Манько («серебро» в сабле на колясках).

К соревнованиям в Токио Мерешко подходила в статусе действующей олимпийской чемпионки. В Рио-2016 украинка выиграла четыре золотые медали. Именно Мерешко и Гонтарь были основными претендентками на медали: в квалификации они показали второе и третье время.

Главной соперницей в борьбе за «золото» была американка Элизабет Маркс, которая в квалификации установила рекорд Паралимпийских игр. Маркс и в финале стартовала лучше, но ближе к концу дистанции Мерешко ее догнала и наконец смогла опередить.

Мерешко — 29-летняя параатлетка, которая представляет Херсон. Кроме четырех побед в Рио-де-Жанейро, она пятикратная чемпионка мира и 9-кратная чемпионка Европы. Елизавета — параатлетка с церебральным параличом. Начала заниматься плаванием в возрасте 11 лет для разработки слабых от рождения мышц ног.