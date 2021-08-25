Перше «золото» здобула Україна на Паралімпіаді в Токіо

Перше "золото" України на Паралімпіаді в Токіо, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n159213-pershe-zoloto-zdobula-ukrayina-na-paralimpiadi-v-tokio.html

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Україна здобула перше «золото» на Паралімпіаді-2020. Плавчиня Єлизавета Мерешко виграла Ігри у Токіо на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Плавчиня при цьому встановила паралімпійський рекорд у фіналі. Ще одна українка, 17-річна Анна Гонтар, виборола «бронзу».

22 українські параатлети сьогодні розпочали виступи у Токіо. Крім Мерешко і Гонтар сьогодні на п'єдесталі опинилися фехтувальниця Євгенія Бреус («бронза» в особистих змаганнях на шаблі), плавець Антон Коль («срібло» 100 м на спині) і фехтувальник Артем Манько («срібло» у шаблі на візках).

До змагань у Токіо Мерешко підходила у статусі чинної олімпійської чемпіонки. У Ріо-2016 українка виграла чотири золоті медалі. Саме Мерешко та Гонтар були основними претендентками на медалі: у кваліфікації вони показали другий та третій час.

Головною суперницею в боротьбі за «золото» була американка Елізабет Маркс, яка у кваліфікації встановила рекорд Паралімпійських ігор. Маркс у фіналі стартувала найкраще, але ближче до кінця дистанції Мерешко її наздогнала і зрештою змогла випередити.

Мерешко — 29-річна параатлетка, яка представляє Херсон. Крім чотирьох перемог у Ріо-де-Жанейро, вона п’ятиразова чемпіонка світу та 9-разова чемпіонка Європи. Єлизавета — параатлетка з церебральним паралічем. Почала займатись плаванням у віці 11 років для розробки слабких від народження м’язів ніг.