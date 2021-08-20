На Паралімпіаді-2021 виявили першого інфікованого коронавірусом

У Японії відбудуться Паралімпійські ігри, фото: RT

https://racurs.ua/ua/n159064-na-paralimpiadi-2021-vyyavyly-pershogo-infikovanogo-koronavirusom.html

Ракурс

У Токіо, столиці Японії, у період з 24 серпня по 5 вересня відбудуться XVI Літні Паралімпійські ігри.

Вже зафіксовано перший випадок інфікування учасника Паралімпіади коронавірусом SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19. Про це сьогодні, 20 серпня, повідомляє японський телеканал NHK.

Зазначається, що позитивний тест виявили у паралімпійця, який прибув до Японії з іншої держави. Він ще перебував на 14-денному періоді самоізоляції і не зупинявся в Паралімпійському селищі.

У Токіо наразі спостерігається новий спалах захворюваності на COVID-19. Вже третю добу поспіль фіксуються понад 5 тис. нових випадків захворювання.

Раніше стало відомо, що через ситуацію з коронавірусом глядачі будуть відсутні на більшості змагань Паралімпійських ігор у Токіо.

Нагадаємо, 12 серпня у різних регіонах Японії почали запалювати вогні Паралімпіади, які будуть зібрані 24 серпня у Токіо для запалювання вогню у паралімпійській чаші.

Джерело: NHK