Рідкісну двоголову черепашку знайшли біологи – миле відео. Фото: newspad.ru

https://racurs.ua/ua/n159063-ridkisnu-dvogolovu-cherepashku-znayshly-biology-myle-video.html

Ракурс

Двоголову черепашку знайшли біологи під час ревізії черепашачих гнізд в американському національному парку в Північній Кароліні.

Фахівці проводили дослідження на острові Гаттерас і виявили живе двоголове дитинча головастої черепахи. Відео з рептилією опубліковано на сторінці парку в Facebook.

Загалом генетична деформація дитинчат морських черепах на узбережжі й по всьому світі трапляється досить часто. Проте знайти живу двоголову черепашку — це рідкісний випадок, — повідомили в національному парку.

Біологи оцінили стан здоров’я знайденої ними тварини і відпустили її в океан разом з побратимами. Черепашка благополучно поплила.

За останні п’ять років до цього випадку співробітники парку двічі знаходили двоголових черепашок, але вони були мертвими.

Логгерхеди або головасті морські черепахи живуть в Індійському, Атлантичному і Тихому океанах. Зазвичай вони важать до 200 кг, однак трапляються й особини вагою до 545 кг. Черепахи живуть до 67 років, харчуються губками, молюсками, ракоподібними, водоростями та рибою. Тварини занесені до Червоної книги.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що епідемія коронавірусу дещо покращила становище вимираючого виду тихоокеанських черепах Рідлі. На пляжі у штаті Сонора, що на півночі Мексики, вилупилася рекордна кількість тварин цього виду.