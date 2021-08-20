Редкую двухголовую черепашку нашли биологи – милое видео. Фото: newspad.ru

https://racurs.ua/n159063-redkuu-dvuhgolovuu-cherepashku-nashli-biologi-miloe-video.html

Ракурс

Двухголовую черепашку нашли биологи во время ревизии черепашьих гнезд в американском национальном парке в Северной Каролине.

Специалисты проводили исследование на острове Хаттерас и обнаружили живого двухголового детеныша головастой черепахи. Видео с рептилией опубликовано на странице парка в Facebook.

В целом генетическая деформация детенышей морских черепах на побережье и по всему миру встречается достаточно часто. Тем не менее найти живую двухголовую черепашку — это редкий случай, — сообщили в национальном парке.

Биологи оценили состояние здоровья найденного ими животного и отпустили его в океан вместе с собратьями. Черепашка благополучно уплыла.

За последние пять лет до этого случая сотрудники парка нашли двух двухголовых черепашонков, но оба были мертвыми.

Логгерхеды или головастые морские черепахи обитают в Индийском, Атлантическом и Тихом океанах. Обычно они весят до 200 кг, однако известны особи весом до 545 кг. Черепахи живут до 67 лет, питаются губками, моллюсками, ракообразными, водорослями и рыбой. Животные занесены в Красную книгу.

Напомним, ранее мы сообщали, что эпидемия коронавируса несколько улучшила положение вымирающего вида тихоокеанских черепах Ридли. На пляже в штате Сонора, расположенном на севере Мексики, вылупилось рекордное количество животных этого вида.