На Паралимпиаде-2021 обнаружили первого инфицированного коронавирусом

В Японии пройдут Паралимпийские игры, фото: RT

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В Токио, столице Японии, в период с 24 августа по 5 сентября состоятся XVI Летние Паралимпийские игры.

Уже зафиксирован первый случай заражения участника Паралимпиады коронавирусом SARS-CoV-2, приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сегодня, 20 августа, сообщает японский телеканал NHK.

Отмечается, что положительный тест обнаружили у паралимпийца, который прибыл в Японию из другого государства. Он еще находился на 14-дневном периоде самоизоляции и не останавливался в Паралимпийской деревне.

В Токио в настоящее время наблюдается новая вспышка заболеваемости COVID-19. Уже третьи сутки подряд фиксируются более 5 тыс. новых случаев заболевания.

Ранее стало известно, что из-за ситуации с коронавирусом зрители будут отсутствовать на большинстве соревнований Паралимпийских игр в Токио.

Напомним, 12 августа в различных регионах Японии начали зажигать огни Паралимпиады, которые будут собраны 24 августа в Токио для зажигания огня в паралимпийской чаше.

Источник: NHK