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Закохані у вічних обіймах – незвичайне поховання виявили археологи. Фото: iz.ru

Закохані у вічних обіймах — незвичайне поховання виявили археологи (ФОТО)

25 сер 2021, 13:01
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У Китаї дослідники знайшли древнє поховання двох закоханих, якому більше ніж 1 тис. 500 років.

Археологи зазначили, що спільні поховання чоловіків та жінок не були рідкістю, однак «це перша пара в Китаї, яку знайшли похованою в любовних обіймах». Про це повідомляє видання Science Alert.

Закохані у вічних обіймах – незвичайне поховання виявили археологи. Джерело: Qian Wang

Зазначається, що жінка з металевим кільцем на безіменному пальці лівої руки пожертвувала собою, щоб її поховали разом з чоловіком.

Знахідку виявили під час будівельних робіт в провінції Шаньсі. Археологи вирішили не розкопувати рештки повністю та залишити їх переплетеними.

За даними дослідників, чоловік міг померти у віці від 29 до 35 років та мав кілька травм. Натомість жінка на момент смерті була здоровою. Вона померла у віці від 35 до 40 років.

Дослідники наголосили, що в ті часи було створено та записано багато історій, в яких люди накладали на себе руки через кохання.

Ілюстрація закоханих, накладена на фотографію місця поховання. Джерело: Qian Wang

Вчені знайшли ще два парні поховання на цьому ж цвинтарі, однак вони не були так тісно переплетені. Також на кладовищі було виявлено близько 600 могил народу Сяньбі — древньої групи кочівників в північному Китаї.


Нагадаємо, на території Китаю виявили найдавнішу з усіх відомих у світі майстерень з карбування монет. Вона була побудована майже 2 тис. 500 років тому в провінції Хенань.

Джерело: Science Alert

Джерело: Ракурс


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