Влюбленные в вечных объятиях – необычное захоронение обнаружили археологи

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Ракурс

В Китае исследователи нашли древнее захоронение двух влюбленных, которому более 1 тыс. 500 лет.

Археологи отметили, что совместные захоронения мужчин и женщин не были редкостью, однако «это первая пара в Китае, которую нашли похороненной в любовных объятиях». Об этом сообщает издание Science Alert.

Отмечается, что женщина с металлическим кольцом на безымянном пальце левой руки пожертвовала собой, чтобы ее похоронили вместе с мужем.

Находку обнаружили во время строительных работ в провинции Шаньси. Археологи решили не раскапывать останки полностью и оставить их переплетенными.

По данным исследователей, мужчина мог умереть в возрасте от 29 до 35 лет и имел несколько травм. В то же время женщина на момент смерти была здоровой. Она умерла в возрасте от 35 до 40 лет.

Исследователи отметили, что в те времена было создано и записано много историй, в которых люди накладывали на себя руки из-за любви.

Ученые нашли еще два парных захоронения на этом же кладбище, однако они не были так тесно переплетены. Также на кладбище было обнаружено около 600 могил народа Сяньби — древней группы кочевников в северном Китае.

Напомним, на территории Китая обнаружили древнейшую из всех известных в мире мастерских по чеканке монет. Она была построена почти 2 тыс. 500 лет назад в провинции Хэнань.

Источник: Science Alert