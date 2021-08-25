Финансирование субсидий критическое, поэтому Минфин готовит изменения в бюджет

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Ракурс

Финансирование жилищно-коммунальных субсидий критическое, деньги на эти расходы заканчиваются в государственном бюджете на 2021 год.

Такое заявление министр финансов Сергей Марченко сделал агентству «Интерфакс-Украина».

Финансирование субсидий — один из показателей, которые требуют корректив в бюджете на этот год, — сказал министр и добавил, что его ведомство готовит корректировки госбюджета-2021.

С учетом перевыполнения госбюджета по доходам это не является проблемой, убеждает Марченко. Он рассказал, что сейчас рассчитывается дополнительная потребность в средствах на субсидии.

Министр напомнил, что субсидии оплачиваются в начале следующего за отчетным месяцем. Например, декабрьские начисления субсидий будут оплачены в январе 2022 года.

Поэтому в бюджете необходимо изменить расходы за октябрь и ноябрь. Глава Минфина подтверждает, что финансирование субсидий на эти месяцы является самым критическим и в правительстве думают, как решить вопрос.

Марченко считает, что у Минфина еще есть время для коррекции.

Мы говорили: после отопительного сезона проанализируем и сделаем выводы. Но правительство готово выделить средства, это не является проблемой. Учитывая перевыполнение бюджета, я не считаю это проблемой. Средств на субсидии хватит всем, у кого на это право, — сказал Марченко.

Ранее министр финансов рассказывал, что в госбюджете-2021 на выплату льгот и жилищных субсидий предусмотрено 35,2 млрд грн. По состоянию на 4 августа из этой суммы использовали уже 31,4 млрд грн (88,5% от годового плана).

«Ракурс» сообщал, что субсидии за коммунальные услуги в Украине будут платить по новым нормативам.

Источник: «Интерфакс-Украина»