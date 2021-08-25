Коломойский получил отсрочку по одному из дел «ПриватБанка» — детали, фото — НВ

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Игорь Коломойский получил временную отсрочку от судебного процесса в штате Делавэр по иску со стороны «ПриватБанка».

В то же время канцлерский суд штата отклонил ходатайство бывших владельцев финучреждения о прекращении рассмотрения дела в США.

Вице-канцлер Джозеф Р. Слайтс III приостановил большую часть дела в канцлерском суде Делавэра, ожидая результатов параллельного судебного разбирательства в Украине. Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство ответчиков (Коломойского и компании), сообщает Bloomberg.

«ПриватБанк» в своем пресс-релизе подтверждает такую ​​позицию судьи. При этом банк пишет, что канцлерский суд отклонил ходатайство стороны Коломойского о полном прекращении рассмотрения дела.

Также суд удовлетворил ходатайство «ПриватБанка» и вынес приказ о сохранении активов (status quo order), которым наложил запрет на любые действия за пределами обычной хозяйственной деятельности с различными активами ответчиков в США.

Этот приказ является гарантией предоставления истцу надлежащего обеспечения требований на сумму более 600 млн долл., возмещение которых он требует в рамках этого производства.

При этом следует понимать, что иск «ПриватБанка» в Делавэре никак не связан с расследованием возможного отмывания Коломойским денег в США, которое проводит ФБР.

Источник: Bloomberg