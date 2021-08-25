Коломойський отримав відстрочку в одній зі справ “ПриватБанку” — деталі, фото - НВ

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Ігор Коломойський отримав тимчасову відстрочку від судового процесу в штаті Делавер за позовом з боку «ПриватБанку».

Водночас канцлерський суд штату відхилив клопотання колишніх власників фінустанови про припинення розгляду справи в США.

Віце-канцлер Джозеф Р. Слайтс III призупинив більшу частину справи в канцлерському суді Делавера, чекаючи результатів паралельного судового розгляду в Україні. Таким чином, суд частково задовольнив клопотання відповідачів (Коломойського і компанії), повідомляє Bloomberg.

«ПриватБанк» у своєму прес-релізі підтверджує таку позицію судді. При цьому банк пише, що канцлерский суд відхилив клопотання сторони Коломойського про повне припинення розгляду справи.

Також суд задовольнив клопотання «ПриватБанку» і виніс наказ про збереження активів (status quo order), яким наклав заборону на будь-які дії за межами звичайної господарської діяльності з різними активами відповідачів в США.

Цей наказ є гарантією надання позивачеві належного забезпечення вимог на суму понад 600 млн дол., відшкодування яких він вимагає в рамках цього провадження.

При цьому варто розуміти, що позов «ПриватБанку» в Делавері ніяк не пов’язаний з розслідуванням можливого відмивання Коломойським грошей в США, яке проводить ФБР.

Джерело: Bloomberg