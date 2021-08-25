Це окупація, а не анексія – Кучма переконує, що Україна поверне Крим. Фото: Укрінформ

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Окупація Криму відбулася, бо Україна не стала захищатися. Так вважає другий президент України Леонід Кучма.

Також він заявив що термін «анексія» щодо кримського півострова є недоречним. Про це Кучма розповів в інтерв’ю «Українській правді».

Я б назвав те, що Росія зробила з Кримом, не анексією, а окупацією. Анексія — це ж нібито назавжди, це «відрізали й з’їли». А от окупація — це зовсім інше: це тимчасово і ми своє повернемо, — сказав він.

На його думку, «анексією можна лише обурюватися, але як уже доконаним фактом, а проти окупації треба боротися».

Кучма також заявив, що війна на Донбасі означає те, що «ми нарешті почали відповідати окупанту та нарешті перейшли до опору».

Могли й не переходити, звичайно. Могли скласти зброю та задкувати аж до Збруча. І все було б мирно, і не було б війни, і України ніякої не було б. А була б одна велика Малоросія, — підсумував другий президент України.



Нагадаємо, Москва відхилила запрошення взяти участь у «Кримській платформі», оскільки вважає, що саміт має «цинічну антиросійську спрямованість». У РФ заявили, що участь окремих країн та організацій у конференції є «посяганням на територіальну цілісність».

Джерело: «Українська правда»