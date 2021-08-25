Це окупація, а не анексія — Кучма переконує, що Україна поверне Кримhttps://racurs.ua/ua/n159209-ce-okupaciya-a-ne-aneksiya-kuchma-perekonuie-scho-ukrayina-poverne-krym.htmlРакурс
Окупація Криму відбулася, бо Україна не стала захищатися. Так вважає другий президент України Леонід Кучма.
Також він заявив що термін «анексія» щодо кримського півострова є недоречним. Про це Кучма розповів в інтерв’ю «Українській правді».
Я б назвав те, що Росія зробила з Кримом, не анексією, а окупацією. Анексія — це ж нібито назавжди, це «відрізали й з’їли». А от окупація — це зовсім інше: це тимчасово і ми своє повернемо, — сказав він.
На його думку, «анексією можна лише обурюватися, але як уже доконаним фактом, а проти окупації треба боротися».
Кучма також заявив, що війна на Донбасі означає те, що «ми нарешті почали відповідати окупанту та нарешті перейшли до опору».
Могли й не переходити, звичайно. Могли скласти зброю та задкувати аж до Збруча. І все було б мирно, і не було б війни, і України ніякої не було б. А була б одна велика Малоросія, — підсумував другий президент України.
Нагадаємо, Москва відхилила запрошення взяти участь у «Кримській платформі», оскільки вважає, що саміт має «цинічну антиросійську спрямованість». У РФ заявили, що участь окремих країн та організацій у конференції є «посяганням на територіальну цілісність».
Джерело: «Українська правда»