«Північний потік-2» програв спір з Європою, фото - Київпост

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Компанія Nord Stream 2 AG, оператор будівництва «Північний потік-2», програла в суді справу про звільнення газопроводу від норм оновленої газової директиви Євросоюзу.

Серед таких норм є заборона на володіння видобувною компанією газогоном, що прокладено на територію країни Євросоюзу. У випадку з «Північним потоком-2» це означає, що «Газпрому» можна буде заповнювати не більше 50% обсягу, решту потужностей необхідно резервувати для незалежного постачальника.

Вищий земельний суд Дюссельдорфа виніс рішення за скаргою компанії-оператора Nord Steam 2 на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur. Суд вирішив, що газогон все ж повинен відповідати нормам газової директиви ЄС.

Bloomberg повідомляє, що програш у суді не вплине на будівництво гзогону, але якщо «Північний потік-2» невідповідатиме правилам ЄС, то буде оштрафований після початку подачі газу.

У консорціум з будівництва «Північного потоку-2» також входять п’ять західних енергетичних і нафтових компаній, які інвестували 50% у його фінансування.

Проект коштує 11 млрд дол. і здатний качати 55 млрд кубометрів газу щороку. Він отримав протидію США, України і Польщі, які впевнені, що «Північний потік — 2» буде використаний в якості енергетичної зброї Кремля.

Раніше росіяни програли справу і в Європейському суді, який постановив, що трубопровід Opal повинен відповідати правилам енергетики ЄС. Суд у такий спосіб обмежив доступ «Газпрому» до газопроводу Opal на рівні 50%.

OPAL побудували в серпні 2011 року. Він пов’язав «Північний потік» з європейською ГТС. У грудні 2016 року Польща оскаржила в суді Євросоюзу рішення Єврокомісії про доступ російського «Газпрому». До позову також приєдналися уряди Литви і Латвії, НАК «Нафтогаз України» і польський нафтогазовий оператор PGNiG.

Нагадаємо, президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Ангела Меркель пообіцяли, що їхні країни «діятимуть активно», якщо Росія порушить права України на транзит газу після запуску газогону «Північний потік-2».

Джерело: ТАСС