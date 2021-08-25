«Северный поток-2» проиграл суд об отмене газовой директивы Евросоюза

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Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства «Северный поток-2», проиграла в суде дело об освобождении газопровода от норм обновленной газовой директивы Евросоюза.

Среди таких норм есть запрет на владение добывающей компанией газопроводом, проложенном на территорию страны Евросоюза. В случае с «Северным потоком-2» это означает, что «Газпрому» можно будет заполнять не более 50% объема, остальные мощности необходимо резервировать для независимого поставщика.

Высший земельный суд Дюссельдорфа вынес решение по жалобе компании-оператора Nord Steam 2 в Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur. Суд решил, что газопровод все же должен отвечать нормам газовой директивы ЕС.

Bloomberg сообщает, что проигрыш в суде не повлияет на строительство трубопровода, но если «Северный поток-2» не будет соответствовать правилам ЕС, то будет оштрафован после начала подачи газа.

В консорциум по строительству «Северного потока-2» также входят пять западных энергетических и нефтяных компаний, которые инвестировали 50% в его финансирование.

Проект стоит 11 млрд долл. и способен качать 55 млрд кубометров газа ежегодно. Он испытывает противодействие США, Украины и Польши, которые уверены, что «Северный поток-2» будет использован в качестве энергетического оружия Кремля.

Ранее россияне проиграли дело и в Европейском суде, который постановил, что трубопровод Opal должен соответствовать правилам энергетики ЕС. Суд таким образом ограничил доступ «Газпрома» к газопроводу Opal на уровне 50%.

OPAL построили в августе 2011 года. Он связал «Северный поток» с европейской ГТС. В декабря 2016 года Польша обжаловала в суде Евросоюза решение Еврокомиссии о доступе российского «Газпрома». К иску также присоединились правительства Литвы и Латвии, НАК «Нафтогаз Украины» и польский нефтегазовый оператор PGNiG.

Напомним, президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель пообещали, что их страны «будут действовать активно», если Россия нарушит права Украины на транзит газа после запуска газопровода «Северный поток-2».

Источник: Bloomberg