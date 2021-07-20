США отправляют советника Госдепа в Украину обсудить Nord Stream 2

Советник Госдепа в Украине обсудит Nord Stream 2. Фото: espreso.tv

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Вопрос российского газопровода «Северный поток-2» в Украине и в Польше обсудит советник Госдепа Соединенных Штатов Дерек Чолле.

На этой неделе американский чиновник побывает в Киеве и Варшаве для обсуждения вопросов отношений между странами. Его визит в Украину запланирован на 20−21 июля, а в Варшаву — 21−23 июля. Об этом сообщила пресс-служба Государственного департамента США.

Отмечается, что чиновник продолжит дипломатические разговоры с Украиной и Польшей по ряду вопросов, включая совместные беспокойства по газопроводу «Северный поток-2» и энергетической безопасности в целом, а также текущие реформы.

В Киеве Чолле с представителями украинской власти обсудит поддержку США усилий Украины по противодействию российской агрессии и дальнейшего продвижения экономических и антикоррупционных реформ. Также он встретится с бизнесменами, чтобы обсудить восстановление экономики Украины.

В Варшаве американец поднимет вопрос стратегических двусторонних и региональных отношений, а также укрепления экономических связей между США и Польшей.

Ранее сообщалось, что суд Евросоюза вынес окончательное решение по делу газопровода OPAL, через который Россия могла поставлять газ в Европу в обход Украины. Судьи отклонили жалобу Германии и оставили в силе решение суда первой инстанции от 2019 года, которое было выгодным для Украины, Польши и стран Балтии. Таким образом, решение суда ЕС прекращает спор, который длился с 2016 года.

Напомним, президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель пообещали, что их страны «будут действовать активно», если Россия нарушит права Украины на транзит газа после запуска газопровода «Северный поток-2».