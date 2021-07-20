Доллар подешевел в Украине. Фото: glavcom.ua

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Ракурс

Официальный курс гривны к доллару на 20 июля установлен на уровне 27 грн 21 коп. за 1 долл.

Стоимость американского доллара снижается уже четвертый день подряд. Цена 1 долл. 19 июля составила 27 грн 23 коп. Сегодняшний курс на 2 коп. ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Евро 20 июля стоит 32 грн 3 коп. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации ресурса «Минфин», 19 июля межбанк открылся снижением курса доллара. Валюта США по состоянию на 10.00 вчерашнего дня подешевела в продаже на 2 коп. —до 27 грн 23 коп. за доллар, а в покупке цена 1 долл. составляла 27 грн 20 коп. Курс евро в продаже снизился на 5 коп. до 32 грн 11 коп.

Аналитики прогнозируют, что в течение ближайшей недели заметного изменения курса доллара к гривне не стоит ждать. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27 грн 20 коп., а наличный доллар в банках может торговаться около 27 грн 10 коп./27 грн 3 коп.

Напомним, эксперты прогнозировали, что в июле и по крайней мере двух декадах августа с большой вероятностью гривна будет укрепляться. Ожидается, что в сентябре украинцы почувствуют этап ослабления гривны относительно доллара, а декабре доллар снова начнет расти в цене.

Источник: «Минфин»