Долар подешевшав в Україні. Фото: glavcom.ua

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Ракурс

Офіційний курс гривні до долара на 20 липня встановлено на рівні 27 грн 21 коп. за 1 дол.

Вартість американського долара знижується вже четвертий день поспіль. Так, ціна 1 дол. 19 липня становила 27 грн 23 коп. Сьогоднішній курс на 2 коп. нижчий у порівнянні з попереднім банківським днем. Євро 20 липня коштує 32 грн 3 коп. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією ресурсу «Мінфін», 19 липня міжбанк відкрився зниженням курсу долара. Валюта США станом на 10.00 вчорашнього дня подешевшала в продажу на 2 коп. — до 27 грн 23 коп. за долар, а в покупці ціна 1 дол. становила 27 грн 20 коп. Курс євро у продажу знизився на 5 коп. до 32 грн 11 коп.

Аналітики прогнозують, що протягом найближчого тижня помітної зміни курсу долара до гривні не варто чекати. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27 грн 20 коп., а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27 грн 10 коп./27 грн 3 коп.

Нагадаємо, експерти прогнозували, що в липні і принаймні двох декадах серпня з великою імовірністю гривня буде зміцнюватися. Очікується, що у вересні українці відчують етап ослаблення гривні щодо долара, а грудні долар знову почне зростати в ціні.

Джерело: «Мінфін»