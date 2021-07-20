Гострий дефіцит води спостерігається на окупованій Луганщині. Фото: pishanka.dp.ua

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Гострий дефіцит питної води фіксується на окупованій Луганщині.

У Хрустальному питну воду подають один або два рази на тиждень або через день, залежно від району міста. А на території населених пунктів Голубівське, Донецьке, Кіровськ — постачання питної води відбувається тільки раз на сім днів. В окупованій Кадіївці питну воду подають частково раз на два або три дні. Про це повідомило Міністерство реінтеграції окупованих територій.

У відомстві також зазначають, що в Алчевську питна вода відсутня по кілька днів, хоча окупанти обіцяють постачати воду через день. У цьому місті спостерігається один із найбільш забруднених показників питної води.

Мінреінтеграції наголошує, що аномальна спека може катастрофічно погіршити якість води в окупованих районах Луганської області, бо нерівномірна подача призводить до застоювання, виникнення бактерій та поширення інфекцій серед населення. В міністерстві заявляють, що окупанти здійснюють геноцид населення, оскільки нехтують забезпеченням базових потреб людей.

Окупаційні режими РФ продовжують зухвало порушувати всі норми міжнародного та міжнародного гуманітарного права, — заявляють урядовці.

Нагадаємо, що у червні близько 20 тис. жителів східної частини окупованого Криму залишилися без питної води. У скрутне становище кримчан поставили повені, які призвели до підтоплень насосних станцій у міському окрузі Керч, Ленінському та Кіровському районах.