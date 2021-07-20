Острый дефицит воды наблюдается на оккупированной Луганщине. Фото: pishanka.dp.ua

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Острый дефицит питьевой воды фиксируется на оккупированной Луганщине.

В Хрустальном питьевую воду подают один или два раза в неделю или через день, в зависимости от района города. А на территории населенных пунктов Голубовское, Донецкое, Кировск — поставка питьевой воды происходит только раз в семь дней. В оккупированной Кадиевке питьевую воду подают частично раз в два или три дня. Об этом сообщило Министерство реинтеграции оккупированных территорий.

В ведомстве также отмечают, что в Алчевске питьевая вода отсутствует по несколько дней, хотя оккупанты обещают поставлять воду через день. В этом городе наблюдается один из наиболее загрязненных показателей питьевой воды.

Минреинтеграции отмечает, что аномальная жара может катастрофически ухудшить качество воды в оккупированных районах Луганской области, потому что неравномерная подача приводит к застою, возникновению бактерий и распространению инфекций среди населения. В министерстве заявляют, что оккупанты осуществляют геноцид населения, поскольку пренебрегают обеспечением базовых потребностей людей.

Оккупационные режимы РФ продолжают дерзко нарушать все нормы международного и международного гуманитарного права, — заявляют чиновники.

Напомним, что в июне около 20 тыс. жителей восточной части оккупированного Крыма остались без питьевой воды. В трудное положение крымчан поставили наводнения, которые привели к подтоплениям насосных станций в городском округе Керчь, Ленинском и Кировском районах.