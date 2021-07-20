США відправляють радника Держдепу в Україну обговорити Nord Stream 2

Радник Держдепу в Україні обговорить Nord Stream 2. Фото: espreso.tv

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Питання російського газопроводу «Північний потік-2» в Україні та Польщі обговорить радник Держдепу Сполучених Штатів Дерек Чолле.

На цьому тижні американський чиновник побуває в Києві та Варшаві для обговорення питань відносин між країнами. Його візит до України запланований на 20−21 липня, а до Варшави — 21−23 липня. Про це повідомила прес-служба Державного департаменту США.

Наголошується, що чиновник продовжить дипломатичні розмови з Україною та Польщею з низки питань, включаючи спільні занепокоєння щодо газопроводу «Північний потік-2» та енергетичної безпеки в цілому, а також поточні реформи.

У Києві Чолле з представниками української влади обговорить підтримку США зусиль України щодо протидії російській агресії та подальшого просування економічних і антикорупційних реформ. Також він зустрінеться з бізнесменами, щоб обговорити відновлення економіки України.

У Варшаві американець підніме питання стратегічних двосторонніх та регіональних відносин, а також зміцнення економічних зв’язків між США та Польщею.

Раніше повідомлялося, що суд Євросоюзу виніс остаточне рішення у справі газопроводу OPAL, через який Росія могла постачати газ в Європу в обхід України. Судді відхилили скаргу Німеччини і залишили чинним рішення суду першої інстанції від 2019 року, яке було вигідним для України, Польщі та країн Балтії. Таким чином, рішення суду ЄС припиняє спір, який тривав з 2016 року.

Нагадаємо, президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Ангела Меркель пообіцяли, що їхні країни «діятимуть активно», якщо Росія порушить права України на транзит газу після запуску газогону «Північний потік-2».