Коллаборанты в Крыму до сих пор носят украинские государственные награды

https://racurs.ua/n159207-kollaboranty-v-krymu-do-sih-por-nosyat-ukrainskie-gosudarstvennye-nagrady.html

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Народные депутаты от Крыма, которые после оккупации Крымского полуострова стали российскими коллаборационистами, до сих пор имеют украинские государственные награды, в том числе звание Героя Украины.

Об этом говорится в материале общественного движения «Честно» об избрании и работе крымских мажоритарщиков в Верховной Раде Украины.

Например, депутат Верховной Рады Крыма (1998−2006 гг.), ее спикер (с 2002 по 2006 год), трижды нардеп от «Партии регионов» Борис Дейч имеет ряд высоких государственных наград Украины, в том числе звание Герой Украины с вручением ордена государства.

В 2010 году Борис Дейч голосовал за ратификацию соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота России на территории Украины. Во время Революции достоинства он поддерживал антимайдан. Дейч как народный депутат Украины 16 января 2014 года голосовал за «диктаторские законы», а во время незаконного референдума в Крыму призвал объединяться с Россией.

Депутат первого созыва Рады Николай Багров, который приветствовал оккупацию РФ Крымского полуострова, имел ряд украинских наград, в том числе и высшую государственную награду Героя Украины. После аннексии Крыма Таврический национальный университет имени Вернадского был преобразован в Крымский федеральный университет, и Николай Багров занял пост президента университета. Он умер в апреле 2015 года.

Крымский нардеп Александр Нечаев, который баллотировался в парламент 7 созыва от «Партии регионов», в 2018 году был одним из 36 депутатов, голосовавших против закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. Нечаев является членом политсовета ОПЗЖ.

Еще один нардеп первого созыва Рады Сергей Цеков, который был руководителем «Русской общины Крыма» и первым вице-спикером крымского парламента, стал первым членом Совета федерации РФ от российской временной оккупационной власти Крыма, с 2008 года имеет звание заслуженного работника местного самоуправления АРК.

Следует отметить, что звание Герой Украины предоставляет ряд льгот и надбавку к пенсии. После оккупации Крыма эти привилегии РФ формально оставила для украинских героев.

Процедура лишения государственных наград, в том числе звание Герой Украины, сложная и недейственная. Упростить механизм депутаты уже пытались, но законопроект отклонили. Поэтому Героями после награждения остаются практически пожизненно даже те, кто стал коллаборантом в оккупированном Крыму.

Напомним, Москва отклонила приглашение принять участие в «Крымской платформе», поскольку считает, что саммит имеет «циничную антироссийскую направленность». В РФ заявили, что участие отдельных стран и организаций в конференции является «посягательством на территориальную целостность».

Источник: «Честно»