Колаборанти в Криму досі носять українські державні нагороди. Фото: armyinform.com.ua

https://racurs.ua/ua/n159207-kolaboranty-v-krymu-dosi-nosyat-ukrayinski-derjavni-nagorody.html

Ракурс

Народні депутати від Криму, які після окупації Кримського півострова стали російськими колаборантами, досі мають українські державні нагороди, зокрема й звання Героя України.

Про це йдеться в матеріалі громадського руху «Чесно» про обрання та роботу кримських мажоритарників у Верховній Раді України.

Наприклад, депутат Верховної Ради Криму (1998−2006 рр.), її спікер (з 2002 по 2006 рік), тричі нардеп від «Партії регіонів» Борис Дейч має низку високих державних нагород України, зокрема й звання Герой України з врученням ордена держави.

У 2010 році Борис Дейч голосував за ратифікацію угоди між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту Росії на території України. Під час Революції гідності він підтримував антимайдан. Також як народний депутат України 16 січня 2014 року голосував за «диктаторські закони», а під час незаконного референдуму в Криму закликав об'єднуватися з Росією.

Депутат першого скликання Ради Микола Багров, який привітав окупацію РФ Кримського півострова, мав низку українських нагород, зокрема й найвищу державну нагороду Героя України. Після анексії Криму Таврійський національний університет імені Вернадського був перетворений в Кримський федеральний університет, і Микола Багров обійняв пост президента університету. Він помер у квітні 2015 року.

Кримський нардеп Олександр Нечаєв, який балотувався до парламенту 7 скликання від «Партії регіонів», у 2018 році був одним з 36 депутатів, що голосували проти закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей. Нечаєв є членом політради ОПЗЖ.

Ще один нардеп першого скликання Ради Сергій Цеков, який був керівником «Русской общины Крыма» та першим віце-спікером кримського парламенту, став першим членом Ради федерації РФ від російської тимчасової окупаційної влади Криму, з 2008 року має звання заслуженого працівника місцевого самоврядування АРК.

Слід наголосити, що звання Герой України надає низку пільг і надбавку до пенсії. Після окупації Криму ці привілеї РФ формально залишила для українських героїв.

Процедура позбавлення державних нагород, зокрема й звання Герой України, складна і не дієва. Спростити механізм депутати вже намагалися, але законопроект відхилили. Відтак Героями після нагородження залишаються практично довічно навіть ті, хто став колаборантом в окупованому Криму.

Нагадаємо, Москва відхилила запрошення взяти участь у «Кримській платформі», оскільки вважає, що саміт має «цинічну антиросійську спрямованість». У РФ заявили, що участь окремих країн та організацій у конференції є «посяганням на територіальну цілісність».

Джерело: «Чесно»