Вілкул повернув собі Кривий Ріг

Олександр та Юрій Вілкули, фото - Еспресо

https://racurs.ua/ua/n159206-vilkul-povernuv-sobi-kryvyy-rig.html

Ракурс

В.о. мера Кривого Рогу став екс-мер Юрій Вілкул. Він працюватиме на посаді до майбутніх виборів, які можуть відбутися не раніше весни 2022 року.

Замість «слуги» Котляра секретарем міськради, а значить і в.о. мера, став колишній мер міста Юрій Вілкул (його близьким соратником був Костянтин Павлов).

Сайт «Перший Криворізький» повідомив, що за Вілкула проголосувала більшість в міськраді у складі фракцій ОПЗЖ і «Української перспективи» (партія сина Юрія Вілкула Олександра, екс-регіонала та голови Дніпропетровської ОДА). Кандидатуру підтримали 32 з 51 депутатів міськради.

Також депутати звернулися до Ради з проханням призначити нові вибори мера. Але пройдуть вони не раніше березня 2022 року.

72-річний Юрій Вілкул був міським головою Кривого Рогу у 2010—2020 роках.

Колишній член КПРС, Партії регіонів та Опозиційного блоку очолював Блок Вілкула «Українська перспектива».

Його обрання 25 жовтня 2015 року у другому турі на посаду мера Кривого Рогу призвели до серії протестів та судових позовів у листопаді-грудні 2015 року.

Рада призначила позачергові вибори мера Кривого Рогу на 27 березня 2016 року. На них Вілкул набрав 70% голосів виборців, але згодом всі бюлетені місцевих виборів у Кривому Розі 2015—2016 років, що мали зберігатись у міському архіві п’ять років, було викрадено.

На виборах 25 жовтня 2020 року Вілкул у першому турі набрав 44,96% голосів і вийшов у другий тур виборів з Дмитром Шевчиком від президентської партії «Слуга народу», що набрав 25,94%. Вілкул зняв кандидатуру після першого туру, пояснивши це станом здоров’я. Замість себе він підтримав кандидата від проросійської партії ОПЗЖ Костянтина Павлова, який у першому турі набрав 9,15% голосів.

Нагадаємо, мера Кривого Рогу Костянтина Павлова 15 серпня знайшли мертвим на порозі будинку в селі Вільне. Його нібито знайшов знайомий, біля тіла загиблого лежала рушниця.

Джерело: «Перший Криворізький»